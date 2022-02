Za pierwszą z piosenek, „(Pick Me Up) Euphoria” odpowiada James Blake. Angielskiego muzyka w pracy nad nagraniem wspierał Labrinth, czyli twórca oryginalnej muzyki do pierwszego sezonu produkcji HBO. Drugi z numerów to „sad4whattt”, który przygotował wschodzący gwiazdor sceny hiphopowej, ericdoa.

Wcześniej fani mieli okazję usłyszeć single „How Long” Tove Lo i „Watercolor Eyes” Lany Del Rey. „Euphoria Season 2 (An HBO Original Series Soundtrack)” ukaże się 25 lutego.

Wszystkie osiem odcinków drugiej odsłony „Euforii” napisał i wyreżyserował Sam Levinson. Cykl powrócił na antenę HBO 9 stycznia.