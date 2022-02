Piosenka, która została napisana i wyprodukowana wspólnie przez Alexa i Drew, zapoczątkowuje nową muzyczną erę zespołu i podróż ku nadchodzącemu czwartemu albumowi. Duet zaprezentował także oficjalny teledysk do piosenki, w którym to Drew ściga swoją nieosiągalną drugą połówkę przez kilka surrealistycznych scenariuszy i przemierza przez świat, w którym miłość jest zawsze ulotna.

Reklama

Zespół opowiada o singlu: „Ta piosenka doskonale oddaje ducha dzisiejszych relacji, to, jak daleko możemy posunąć się dla kogoś, kogo kochamy oraz kłamstwa, które wmawiamy sobie, aby pławić się w nieszczęściu. Jednak pod tym mrocznym i często kontrowersyjnym tekstem to spektakl, który wydaje się uroczysty, bo wszyscy wiemy, że koniec końców, nigdy nie słuchamy rad, robimy to, co wydaje się być dla nas najlepsze i powtarzamy sobie, że tym razem będzie inaczej”.