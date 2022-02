Szczegóły programu tegorocznego festiwalu ogłoszono we wtorek podczas konferencji prasowej.

Koncert galowy, jedno z najważniejszych wydarzeń przeglądu, w tym roku wyreżyseruje Martyna Majewska. Gala "Witamy w świątyni sztuki, słuchajcie, a będzie wam dane" złożona z evergreenów PPA, hip-hopowych i discopolowych przebojów w zaskakujących aranżacjach i gwiazdorskich wykonaniach, będzie rodzajem hołdu dla sztuki jako "szóstej największej religii świata".

"Wątek pewnego rodzaju religijności, potrzeby powrotu do wspólnotowości, do wspólnych rytuałów tak naprawdę będzie się przewijał podczas całego festiwalu. Koncert galowy na pewno o tym właśnie będzie opowiadał - o mocy, metafizyce sztuki, o jej aspekcie duchowym, o tym, jak potrafi rozwijać nasze dusze, umysły i sprawiać, że czujemy się potrzebni na tym świecie. Myślę, że będzie to wyjątkowo spektakularne show, bardzo ważne i mądre” – zapowiedział dyrektor artystyczny PPA Cezary Studniak.

Gośćmi zagranicznymi przeglądu będą John Grant, Amerykanin, który kilka lat temu wyprowadził się na Islandię, Sarah McCoy, nowoorleanka mieszkająca w Paryżu oraz belgijski, wielokulturowy zespół Sages Comme des Sauvages.

Odnaleźć szczęście

"Przewija się tu kolejny wątek - artystów, którzy przemieszczają się gdzieś po świecie, szukają swojej tożsamości pod każdym względem, swojej krainy, w której odnajdą szczęście" – zwrócił uwagę Studniak. Jak dodał, John Grant swoje szczęście odnalazł właśnie na Islandii dokąd uciekł ze Stanów, gdzie czuł się napiętnowany jako gej. "Jako wrażliwy człowiek nie radził sobie w tym buszu cywilizacyjnym jakim niewątpliwie są Stany Zjednoczone. Artysta właściwie sięgnął dna jeśli chodzi o używki, o seksualność, pogubił się potwornie. Obecnie radzi sobie doskonale jako twórca, jako wspaniały poeta. W poszukiwaniu szczęścia i tożsamości artystycznej ze Stanów uciekła również Sarah McCoy, kobieta o potężnych warunkach głosowych, bardzo teatralnie podchodząca do swojej twórczości" – mówił dyrektor artystyczny.

Liderzy pochodzącego z Brukseli zespołu Sages Comme des Sauvages mają natomiast korzenie m.in. w Grecji i Kostaryce. "Ich muzyka to połączenie francuskiej chanson z world music. Pojawia się tu również calypso i rebetiko. Artyści wykorzystują też wspaniałe instrumenty etniczne od klastycznej gitary po bazukę" – dodał Studniak.

Podczas przeglądu odbędą się także koncerty polskich gwiazd i będą to nowe interpretacje klasyki. Wystąpi m.in. Maja Kleszcz z premierowym koncertem złożonym z tekstów Bogdana Loebla, Krzysztof Zalewski z utworami Czesława Niemena i Jan Młynarski, który zaśpiewa piosenki Stanisława Grzesiuka. Z materiałem z najnowszej płyty "Ave Maria" na PPA pojawi się także Maria Peszek. Zaplanowano również koncert "Opla Stasiuk Trzaska" z udziałem pisarza Andrzeja Stasiuka.

W programie tegorocznego festiwalu nie zabraknie też spektakli muzycznych. Widzowie zobaczą m.in. "Między nogami Leny, czyli Zaśnięcie Najświętszej Marii Panny według Michelangela Caravaggia"- dzieło Agaty Dudy-Gracz zrealizowane w Kłajpedzie na Litwie, "Świętą Kluskę" z TR Warszawa, tragikomiczny musical na trójkę aktorów w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej oraz studencki koncert-spektakl z AT w Warszawie "A planety szaleją… Młodzi w hołdzie Korze".

Mocnym akcentem przeglądu będzie spektakl "Rechnitz. Opera – Anioł Zagłady" z TR Warszawa w reżyserii Katarzyny Kalwat, z muzyką Wojciecha Blecharza i według tekstu Elfriede Jelinek. Odwołuje się on do dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce na zamku w austriackiej miejscowości Rechnitz w marcu 1945 roku, kiedy podczas balu u hrabiny Margit von Batthyány zamordowanych zostało dwustu węgierskich Żydów. Spektakl będzie próbą zrozumienia mechanizmów działania zbiorowej pamięci.

Nieodłącznym elementem PPA jest Konkurs Aktorskiej Interpretacji Piosenki. Jego finałem będzie koncert składający się z dwóch części. Pierwszą stanowią występy finalistów konkursu. Druga część zatytułowana "Donosy rzeczywistości" poświęcona będzie twórczości Mirona Białoszewskiego. Koncert wyreżyseruje Jerzy Jan Połoński.

Organizatorem Przeglądu jest Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu, mecenasem – Miasto Wrocław.