Na mini albumie znalazło się 6 autorskich utworów duetu w całości po polsku. W 2021 r. Coalsi wydali trzy single: „Miraż”, „ganc egal” oraz „Lawę”. Każdy z singli doczekał się teledysku. W utworze “Miraż” gościnnie udziela się jeden z najpopularniejszych polskich raperów - Żabson, a sam numer to ukłon w stronę reggaetonowych fascynacji zespołu. Nie zabrakło tu też marzycielskiego, nostalgicznego klimatu charakterystycznego dla Coals.

Reklama

Drugi singiel “ganc egal” ma zaś oddawać ducha wakacji i swoim brzmieniem przywoływać klimat końca lata oraz nocnych imprez gdzieś nad Wisłą. “Lawa” natomiast to duszny trap z nieco orientalnym motywem zachęcający do chaotycznych wędrówek metrem. Słuchając refrenu można sobie uzmysłowić, jak wyglądałaby impreza zespołu. Na pewno nie zabrakłoby trapu (“hi-haty biją do rana”) oraz Lany del Rey, co daje wyraźny przykład tego, że Coalsi lubią działać na kontrastach.