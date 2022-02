Jako artystka, dotąd niewiele rozmyślałam na temat płci - opowiada Florence Welch. - Nie było to żadną kwestią. Byłam równie dobra, co mężczyźni i mogłam się z nimi mierzyć. Teraz jednak, kiedy zaczęłam zastanawiać się jak to jest być 30-letnią kobietą, zastanawiać się nad przyszłością... nagle poczułam się rozdarta, jeśli chodzi o moją tożsamość i pragnienia. Chcę być wykonawcą, ale chcę też założyć rodzinę, co dla mnie może nie być tak proste jak dla mężczyzn w tej branży. Wzorowałam się niemal wyłącznie na męskich twórcach i po raz pierwszy poczułam mur między mną, a moimi idolami, którzy nie musieli podejmować takich decyzji jak ja.