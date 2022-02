„Tape V” to płyta silnie inspirowana muzyką i kulturą lat 60 - okresem w historii, w którym albumy muzyczne stawały się czymś więcej niż tylko zbiorem singli. Tworzyły odrębne i oryginalne światy, w których wizje artystów były wybuchem twórczej ekspresji, rozsadzając formy piosenkowe do rozmiarów dotychczas niespotykanych, tworząc jednocześnie dzieła przełomowe i wyznaczające nowe, nieznane dotąd, ścieżki w historii muzyki.

Reklama

Album „Tape V” to wynik fascynacji twórczością z tego okresu. Jest to próba oddania emocji związanych z muzycznym „tripem” - zaplanowaną od początku do końca podróżą dźwiękową. To właśnie tego typu podróże - jedyne jakie były możliwe w czasie pandemii - silnie wpływały na prace nad albumem.

Zbieranie materiału na płytę trwało 4 lata, a same prace studyjne zajęły około roku. Zamysłem artysty było stworzenie albumu rozbudowanego aranżacyjnie, bogatego w elementy składowe, oraz wykorzystanie kilku konkretnych instrumentów typowych dla lat 60, takich jak: organy Hammonda, instrumenty dęte czy smyczkowe.