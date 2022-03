Reklama

Zespół Nocny Kochanek po wydanej we wrześniu 2021 roku płycie „Stosunki Międzynarodowe" pełnej coverów powraca z w pełni autorskim singlem. Muzycy opowiadają o świecie, który staje się piękniejszy dzięki tytułowym „Cudzesom", czyli papierosom pozyskanym w najlepszej możliwej cenie - za darmo.

Zespół po raz kolejny podjął współpracę z Grupą 13 z Wrocławia, która odpowiada za realizację klipów czołowych metalowych artystów takich jak Arch Enemy, Behemoth, Kreator, Epica, Accept, Sabaton czy Amon Amarth. Efektem kooperacji jest teledysk, o którym opowiada wokalista Nocnego Kochanka, Krzysiek Sokołowski: Chyba każdy ma wśród swoich znajomych osobę, która wyznaje zasadę: „szczęścia kupić się nie da - za darmo brać je trzeba”. W „Cudzesach” opowiadamy o świeżo upieczonym palaczu, który zachwyca się smakiem nie swoich papierosów. Klip nakręciliśmy we Wrocławiu, a w roli głównej obsadziliśmy Michała „Zdana” Zdancewicza, znanego fanom Kochanka z teledysku do „Wakacyjnego”. Kiepsko zapowiadający się wieczór w klubie nabiera barw, gdy bohater zaczyna palić cudze fajki.

Okładkę singla do „Cudzesów" zaprojektował Robert Adler, autor ilustracji znanych z poprzednich wydawnictw zespołu. Fanom metalu wyciągnięta dłoń dzierżąca paczkę "Cudzesów" może słusznie skojarzyć się z okładką kultowego wydawnictwa Judas Priest -"British Steel".

Reklama

"Cudzesów" już wkrótce będzie można posłuchać na żywo. 4 marca Nocny Kochanek rozpocznie wyjątkową serię koncertów w ramach „Prawie Kulturalnej Trasy" obejmującej kameralne sale widowiskowe. Muzycy chcą dotrzeć ze swoimi występami do miejsc, które często bywają pomijane w rozpiskach znanych kapel. Artyści na początku swojej drogi często odwiedzali miejscowości o niższej liczbie mieszkańców. Teraz wrócą do korzeni i podziękują w ten sposób fanom, których w mniejszych miastach również nie brakuje.

Reklama

Pomoc Ukrainie

Na swoim profilu facebookowym zespół poinformował, że część dochodów z trasy przekaże na pomoc dla Ukrainy. Tak mówią o tym muzycy Nocnego Kochanka: Jesteśmy na kilka dni przed rozpoczęciem naszej Prawie Kulturalnej Trasy, nad którą pracowaliśmy od połowy października 2021 roku. Start trasy, która rozpoczną się w najbliższy piątek w Mrągowie bardzo mocno stoi w cieniu okropnych wydarzeń, które od kilku dni toczą się za naszą wschodnią granicą. Tak jak napisaliśmy kilka dni temu - sytuacja w Ukrainie nie jest nam obojętna i mocno współczujemy naszym sąsiadom. Z tego też powodu zdecydowaliśmy, że przekażemy część zysku ze sprzedanych biletów w ramach Prawie Kulturalnej Trasy na pomoc humanitarną dla Ukrainy. Nasza inicjatywa spowodowana jest chęcią niesienia pomocy - w taki sposób, w jaki rzeczywiście możemy to zrobić. Gramy koncerty i jesteśmy muzykami - staramy się wykorzystać naszą profesję w celu wsparcia potrzebujących.

Nocny Kochanek zapowiada, że podczas zbliżających się 21 koncertów zagra kawałki pochodzące ze wszystkich albumów. W roli suportów na scenie pojawi się Batna, Bloody Mess, Bruklin, Soultaker oraz The Sixpounder.

Nocny Kochanek - Prawie Kulturalna Trasa 2022

04.03.2022 - Mrągowo - Mrągowskie Centrum Kultury +BLOODY MESS

05.03.2022 - Wejherowo - Filharmonia Kaszubska +BLOODY MESS

06.03.2022 - Radzymin - Scena Cegielnia +BLOODY MESS

11.03.2022 - Chełm - Chełmski Dom Kultury +SOULTAKER

12.03.2022 - Przemyśl - Centrum Kulturalne Przemyśl +SOULTAKER

13.03.2022 - Dukla - Browar Dukla +SOULTAKER

18.03.2022 - Świdnica - świdnicki Ośrodek Kultury +THE SIXPOUNDER

19.03.2022 - Legnica - Legnickie Centrum Kultury +THE SIXPOUNDER

20.03.2022 - Leszno - Miejski Ośrodek Kultury +THE SIXPOUNDER

25.03.2022 - Olkusz - Miejski Ośrodek Kultury +BATNA

26.03.2022 - Wadowice - Wadowickie Centrum Kultury +BATNA

27.03.2022 - Racibórz - Raciborskie Centrum Kultury +BATNA

01.04.2022 - Siemiatycze - Siemiatycki Ośrodek Kultury +BRUKLIN

02.04.2022 - Radzyń Podlaski - Radzyński Ośrodek Kultury +BRUKLIN

03.04.2022 - Lublin - Chatka Żaka +BRUKLIN

08.04.2022 - Kołobrzeg - Regionalne Centrum Kultury +BRUKLIN

09.04.2022 - Szczecinek - Kino Wolność SAPIK +BRUKLIN

10.04.2022 - Chodzież - Chodzieski Dom Kultury +BRUKLIN

22.04.2022 - Izabelin - Centrum Kultury Izabelin

23.04.2022 - Pszów - Miejski Ośrodek Kultury +BATNA

24.04.2022 - Gliwice - Kopalnia Guido +BATNA