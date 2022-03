To już 10. wspólny klip zdobywcy Oscara i laureatek Grammy. Nowy utwór napisały HAIM, a wyprodukowali Danielle Haim, John DeBold i Ariel Rechtshaid.

Reklama

Siostry Haim udostępniły na swoim Instagramie linijkę tekstu: Nie odzyskam tego, co przestałam śledzić (I’ll never get back what I lost track of) razem z wyjaśnieniem: Miałyśmy napisaną tę linijkę od roku, ale nie mogłyśmy ustalić, co z nią zrobić. Ciągle ją zapisywałyśmy, ale nie wiedziałyśmy, gdzie dać jej życie. Przejdźmy do Paula Thomasa Andersona, który stworzył numer „W Mag” z naszą siostrzyczką na okładce! Pojawiła się opcja, by stworzyć do niej numer, który posłuży za muzyczne tło zdjęć. Paul wspomniał o książce „Appointment in Samarra” jako potencjalnej inspiracji. Zaczęłyśmy wyszukiwać informacje o tej powieści i bardzo przemówiła do nas scena, w której główny bohater oblewa drinkiem kogoś w country clubie. Zainspirowała nas sytuacja, gdzie ktoś robi coś drastycznego, by wydobyć się z sytuacji, w której czuje się niekomfortowo – po to, by coś znowu poczuć. Wreszcie udało się odnaleźć odpowiedni kontekst dla tej linijki tekstu. Nagrałyśmy więc piosenkę, a całość, razem z klipem, powstała w kilka dni! Tak czy siak, było super móc zrobić coś spontanicznego i w czym współpraca odegrała tak znaczącą rolę.

„Lost Track” to pierwsza muzyczna propozycja tria od czasu ekranowego debiutu wokalistek (i ich rodziców) w obrazie „Licorice Pizza” Paula Thomasa Andersona. Alana Haim, która wystąpiła w głównej roli, zachwyciła krytyków i branżę, czego dowodem nominacje do nagród BAFTA i Critics’ Choice w kategorii Najlepsza aktorka.