Fanów na pewno ucieszy fakt, że równo miesiąc po premierze płyty „Regnum” artystka opublikowała niepokojące lyric wideo do singla, które jest kontynuacją historii ze znanych już teledysków do „Królestwa” i „Pętli”.

Warto dodać, że piosenka jest kolaboracją Natalii Nykiel z Królem, który wraz z Natalią odpowiada za warstwę liryczną utworu. Płyta „REGNUM” to najbardziej osobisty krążek w karierze Natalii. Powstawał w trudnym czasie - kiedy zostaliśmy zmuszeni do odcięcia się od świata, stając pod przymusem konfrontacji z samymi sobą. Uniwersum „REGNUM” to świadoma i dojrzała kreacja, jednocześnie zawierająca się w trendzie dark romantic, ale opowiadająca także własną, nową historię. To podróż przez fantastyczną dystopię - niezrozumiałą, ale wciągającą i elektryzującą.