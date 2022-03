Z okazji 40-lecia kultowego albumu "The Number Of The Beast", trzecie długogrające dzieło Iron Maiden doczekało się reedycji na kasecie. Jubileuszowe wydawnictwo trafiło już do sprzedaży.

Płyta "The Number Of The Beast" oryginalnie ukazała się w Wielkiej Brytanii 22 marca 1982 roku. Był to pierwszy longplay Iron Maiden z Brucem Dickinsonem w roli wokalisty. Album, który rozszedł się w milionach egzemplarzy, zapewnił grupie międzynarodową sławę oraz uznanie metalowego świata.

Na wydanej właśnie kasecie znalazł się zremasterowany w 2015 roku materiał składający się z 8 oryginalnych utworów. Okładka powstała na podstawie grafiki z kasety C-60 z 1982 roku.

Okrągła 40-ta rocznica wydania płyty "The Number Of The Beast" przypada na dzień 22 marca 2022 roku.



Tracklista:

Strona 1:

1. Invaders

2. Children Of The Damned

3. The Prisoner

4. 22 Acacia Avenue

Strona 2:

1.The Number Of The Beast

2. Run To The Hills

3. Gangland

4. Hallowed Be Thy Name