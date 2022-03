W pierwszym sezonie można było usłyszeć klasycznie brzmiące wersje przebojów Ariany Grande, Maroon 5, Shawna Mendesa czy Billie Eilish. Teraz na soundtrack „Bridgerton Season Two (Covers from the Netflix Series)” trafiły przeróbki takich szlagierów, jak „Stay Away” Nirvany czy „Dancing on My Own” Robyn w wykonaniu Vitamin String Quartet czy „Wrecking Ball” w interpretacji Midnite String Quartet. Ponadto Kris Bowers wziął na warsztat „Material Girl” Madonny oraz bollywoodzki hit „Kabhi Khushi Kabhie Gham”, z kolei Duomo proponuje swoje wersje „You Oughta Know” Alanis Morissette i „What About Us” P!nk. Ponadto, w realizacji coverów udział wzięli Hannah V & Joe Rodwell, Steve Horner i Midnite String Quartet.

Reklama

Ścieżkę muzyczną uzupełniają kompozycje Krisa Bowersa, który wcześniej pracował przy sądowym dramacie „For the People”.

ista utworów „Bridgerton Season Two (Covers from the Netflix Series)”:

1. Stay Away (Nirvana Cover) - Vitamin String Quartet

Reklama

2. Material Girl (Madonna Cover) - Kris Bowers

3. Diamonds (Rihanna Cover) - Hannah V & Joe Rodwell

4. Dancing on My Own (Robyn Cover) - Vitamin String Quartet

5. You Oughta Know (Alanis Morissette Cover) - Duomo

6. Kabhi Khushi Kabhie Gham (Jatin-Lalit and Lata Mangeshkar Cover) - Kris Bowers

7. Sign Of The Times (Harry Styles Cover) (Stripped Version) - Steve Horner

8. What About Us (P!nk Cover) (Pre-Release) - Duomo

9. How Deep is Your Love (Calvin Harris and Disciples Cover) - Kiris Houston

10. Wrecking Ball (Miley Cyrus Cover) - Midnite String Quartet