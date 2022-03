Reklama

Radek Łukasiewicz - człowiek, którego znamy z Pustek, z duetu Bisz/Radex, chyba nie popełnię błędu merytorycznego jeśli powiem, że odpowiadasz za projekt Polskie Znaki…

– Odpowiadam w tym sensie, że mam tu swoje ważne zadania, ale zasadniczy trzon Polskich Znaków stanowi trio, oprócz mnie: Jarek Ważny i Janusz Zdunek. W tym gronie podejmujemy ważne decyzje i w tym gronie wymyśliliśmy sobie płytę, każdy tutaj dołożył swoje – mówi Radek Łukasiewicz.

Skąd pomysł, żeby na tapet wziąć tak trudny temat jak przemijanie, odchodzenie, śmierć?

– Może to rzeczywistość, może to przemyślenia. Mamy takie wspólne doświadczenie z wymienionymi kolegami, że przez jakiś czas graliśmy w składzie Buldog, byłem tam gitarzystą koncertowym. Poznaliśmy się tam i bardzo polubiliśmy, chcieliśmy nagrać wspólną płytę. Jarek Ważny jest w naszym gronie etnomuzykologiem, jako chłopak z Lubelszczyzny często jeździł w rodzinne strony i zbierał materiały, śpiewniki, spisywał teksty, nagrywał panie z kół gospodyń wiejskich. Okazało się, że wiele z tych materiałów poświęconych jest śmierci. Było to bardzo ciekawe ponieważ jak znamy naszą twórczość ludową to teksty o śmierci nie są tekstami pierwszego wyboru. Znamy raczej inne: o prozie życia, o kolejach romansów – opowiada o źródłach inspiracji przy tworzeniu ostatniej płyty Łukasiewicz.

Radek Łukasiewicz – polski muzyk, kompozytor, wokalista i autor tekstów. Założyciel i lider zespołu Pustki, z którym nagrał siedem albumów studyjnych; połowa duetu Bisz/Radex.