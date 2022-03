O czym traktuje nagranie?

Reklama

"Wyobraźcie sobie małego, bezdomnego kundelka. Od urodzenia błąka się po ulicy, aż nagle ktoś go przygarnia. Ale zamiast ciepłego domu i pełnej miski, pieska czekają eksperymenty w laboratorium oraz lot statkiem, który płonie i spada na ziemię.

W dzieciństwie opowiadano nam historie o dzielnym piesku, który poleciał kosmos. Ale prawda brzmi tak: jest to historia znęcania się nad zwierzętami laboratoryjnymi, o samotności zwierząt w starciu z ludzkim okrucieństwie. Ta piosenka to hołd złożony Łajce oraz jej siostrom i braciom mniejszym"

- mówi Natalia Grosiak, głos zespołu MIKROMUSIC.