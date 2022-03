Już 1 kwietnia do polskich kin wchodzi film animowany „Belle”, w reżyserii nominowanego do Oscara, Mamoru Hosody. Anime opowiada o nastoletniej Suzu, która na co dzień jest nieśmiałą uczennicą liceum. Po doświadczeniach trudnego dzieciństwa czuje się samotna i zagubiona. Wszystko zmienia się, kiedy wchodzi do ogromnego, wirtualnego świata „U”, gdzie ucieka w swoją internetową postać.

Istotną częścią „Belle” jest muzyka - tytułowa postać jest wirtualną mega-gwiazdą, której głos zachwyca miliardy internautów. Darię czekało więc nie tylko wyzwanie aktorskie, ale także zmierzenie się z oryginalnymi piosenkami z filmu oraz napisaniem do nich polskich tekstów. Utwory wykonane pierwotnie przez Kaho Nakamurę to niezwykle wymagające wokalnie piosenki, które Daria sama uznaje za najtrudniejsze z jakimi miała do czynienia w swojej karierze! Dwie z nich - „Wietrze bądź” oraz „Daj mi swój głos” są już do posłuchania we wszystkich serwisach streamingowych.