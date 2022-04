Delikatna ballada wyraża żal, ale i nadzieję na pojednanie. Wspaniałym głosom artystów akompaniuje przejmujący fortepian i błyszczące smyczki. Do utworu powstał piękny teledysk nakręcony na Malcie, a w zasadzie trzy teledyski do każdej językowej wersji.

Wszystkie trzy wersje piosenki wyprodukowali Mauricio Rengifo i Andrés Torres, którzy na koncie mają pracę przy multiplatynowym przeboju „Despacito” Luisa Fonsiego. Matteo Bocelli napisał numer z pomocą Jeza Ashursta i Emmy Rohan (Little Mix, Susan Boyle). Yatra z kolei współpracował z Matteo przy hiszpańskim tekście piosenki.

- „Until She's Gone” to niesamowita romantyczna ballada, którą miałem przyjemność zaśpiewać z moim przyjacielem Sebastiánem Yatrą - mówi Bocelli. - Poznałem go dwa lata temu i od razu zaczęliśmy się dogadywać, zarówno na poziomie osobistym, jak i artystycznym. Jestem zaszczycony, że mogę zaśpiewać tę piosenkę razem z nim po hiszpańsku, angielsku i włosku. To naprawdę międzynarodowy projekt.

- Matteo jest wspaniałym artystą i jestem bardzo podekscytowany, że mogę śpiewać z nim tak piękną piosenkę, na dodatek robić to po hiszpańsku, angielsku i po włosku - wtóruje Sebastián Yatra. - Zawsze inspirował mnie język włoski i włoska muzyka, począwszy od ojca Matteo, Andrei Bocellego. Świetnie się z Matteo bawiliśmy, kręcąc klip na Malcie. Mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze wiele razy zaśpiewać tę piosenkę na żywo.