Aurora opublikowała nowy, porywający singiel "The Woman I Am". Utwór, który porusza kwestie pewności siebie i dumy, promuje specjalną wersję deluxe znakomicie ocenionego przez krytyków albumu norweskiej wokalistki, "The Gods We Can Touch".

- To moja oda do kobiecej boskości - wyjaśnia norweska wokalistka. - Nie zawsze łatwo jest znaleźć swoje miejsce w świecie stworzonym dla mężczyzn, będąc kobietą. Odnaleźć siebie. Nauczyć się, że jest się źródłem życia, mocy, umiejętności, myśli i miłości. Czymś więcej niż tylko naczyniem. Nie istniejesz dla przyjemności innych, istniejesz dla siebie. Nawet poza twoim ciałem, twoim pięknem, twoim intelektem i twoimi osiągnięciami istnieje kobieta, która jest godna tego świata. Uwierz w nią. I poznaj jej wartość z każdym oddechem, jaki bierzesz. A wtedy może pewnego dnia świat będzie w harmonii. I równowaga. Ale tylko w ramionach równości.

W ramach promocji albumu „The Gods We Can Touch" przyjedzie do Polski. Aurora wystąpi 24 czerwca w centrum koncertowym A2 we Wrocławiu, 27 czerwca w klubie Studio w Krakowie, 28 czerwca w B90 w Gdańsku i 29 czerwca w Progresji w Warszawie.