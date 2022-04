Był jednym z najbardziej charakterystycznych polskich głosów, artystą niepokornym i niemożliwym do zaszufladkowania.

Jacek był znany przede wszystkim z zespołu Pogodno, ale nie tylko. Ostatni jego projekt nazywał się Art Budyń.

Najukochańsi Najumilowańsi / dzisiaj w nocy zmarł mój mąż Jacek Szymkiewicz / chciałabym moc napisać / że to żart / że to / nasze wygłupy / ale to jest ten / że to prawda / nie mam więcej słów i nie wiem jak i co / no bo jak bez niego – napisała we wtorek na profilu facebookowym muzyka jego żona Anna.

Jacek "Budyń" Szymkiewicz - kim był?

Urodzony 17 sierpnia 1974 r. w Trzebiatowie wokalista, multiinstrumentalista i autor tekstów od 1996 r. był związany ze szczecińską grupą Pogodno, z którą nagrał dziesięć płyt m.in. "Pogodno", "Pielgrzymka psów", "Opherafolia" i ostatnią, w 2017 r., "Sokiści chcą miłości".

Współtworzył, wraz z Piotrem "Bajzlem" Piaseckim, duet Babu Król, który zadebiutował albumem "Sted" z aranżacjami utworów Edwarda Stachury. Solowo wydał m.in. album "Kilof" i "Baset/Dublin One Way" (połączony ze słuchowiskiem Krzysztofa Czeczota). Z zespołem Chango pod koniec ubiegłego roku wydał album "Ukryte do wiadomości". Był także twórcą muzyki do spektakli teatralnych.

Jako wokalista i autor tekstów współpracował m.in. z Katarzyną Nosowską, Lechem Janerką i Moniką Brodką.

W poniedziałek na stronie facebookowej muzyka pojawiła się informacja o utworzeniu nowego zespołu Monofon, w którego skład weszli m.in. muzycy z grupy Lao Che.