Między 9 a 10 września 2022 na warszawskim Lotnisku Bemowo odbędzie się festiwal ON AIR. Pierwszymi gwiazdami festiwalu są: Tame Impala, Jorja Smith, Celeste, The Comet is Coming, Tash Sultana, Alexandra Savoir, Ralph Kamiński i Baasch.

Tame Impala przedstawiać nie trzeba. Dzięki hitowi "The Less I know The Better" zdobyli popularność na całym świecie, wyznaczając sobie tym samym pozycję na indie-rockowym szczycie. Jorja Smith zachwyci mieszanką autorskiego r'n'b, soulu i grime'u. Podczas ON AIR usłyszymy kawałki z jej najnowszego albumu "Be Right Back", wydanego w maju zeszłego roku. Dawkę eksperymentalnego jazzu z elementami elektroniki zapewni nam londyńska formacja The Comet is Coming znana ze swojego unikatowego, psychodelicznego brzmienia. Celeste, zwyciężczyni plebiscytu BBC Sound Of 2020 słynie ze swoich wyjątkowych występów na żywo. Brytyjsko-jamajska wokalistka zagra utwory ze swojego debiutanckiego albumu "Not Your Muse", który ukazał się zimą zeszłego roku. Multiinstrumentalistka Tash Sultana zaprezentuje nam swoje unikatowe one-woman show. Zagra zarówno swoje największe hity takie jak "Jungle" czy "Pretty Lady" jak i kawałki ze swojego ostatniego albumu z 2021 roku pt. "Terra Firma". Ralph Kamiński zagra poruszające show, na którym nie zabraknie jego największych hitów i coverów, które mieliśmy okazję usłyszeć na jego najnowszym albumie "Kora". Alexandra Savior, jak na przedstawicielkę dream popu przystało, zagra romantyczny koncert, który przywróci wspomnienia o wakacyjnej miłości. Baasch - jeden z dwóch pierwszych polskich reprezentantów ON AIR pokaże nam tym razem nie sportową, a muzyczną Warszawę, którą wypełnią dźwięki synth-popu i alternatywy ozdobione magicznym wokalem artysty. Festiwal odbędzie się na warszawskim Lotnisku Bemowo, EARLY BIRD KARNET - 389 PLN BILET JEDNODNIOWY - 249 PLN