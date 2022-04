Tymi koncertami rozpocznie się europejska trasa koncertowa Kyiv Symphony Orchestra, która ma opowiadać o bohaterstwie obrońców Ukrainy, dramacie tych, którzy zginęli i jednocześnie dawać nadzieję na zwycięstwo.

„Ponad 100-osobowa grupa muzyków, pracowników orkiestry i ich rodzin przyjechała do Polski by tu, we współpracy z Filharmonią Narodową oraz Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca, przygotowywać się do zagrania po raz pierwszy od początku wojny” - poinformowała PAP Ludmiła Plitta, specjalista ds. promocji Filharmonii Narodowej.

„Bycie prawdziwym i donośnym głosem Ukrainy na świecie to dla nas zaszczyt i odpowiedzialność. W Warszawie nasi muzycy zagrają ze sobą po raz pierwszy od początku wojny” – mówi Anna Stavychenko, dyrektor wykonawcza Orkiestry. "Przez ostatnie tygodnie byliśmy rozporoszeni po całym kraju. A dzisiaj, zjednoczeni, zaczynamy z dumą opowiadać o naszej walce o niepodległość. I o naszej wyjątkowej kulturze, która zawsze była częścią głównych europejskich procesów kulturowych, a jej dziedzictwo wpisuje się organicznie w różnorodną mapę wielkiej europejskiej rodziny” – zaznacza dyr. Stavychenko i dodaje: „Naszymi koncertami chcemy dawać nadzieję na spokojną przyszłość dla nas wszystkich i wiarę w odbudowę Ukrainy silniejszej i piękniejszej niż kiedykolwiek”.

Symboliczne Tournee

Znaczenie tego wyjątkowego tournée podkreśla fakt, że muzycy uzyskali specjalną zgodę władz ukraińskich na wyjazd z kraju – Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej oraz Ministerstwa Obrony. Dzięki temu, zarówno kobiety jak i mężczyźni, pracujący na co dzień w Kijowie, wyruszyli w podróż, w czasie której zagrają m.in. w Łodzi, Berlinie, Hamburgu i Dreźnie.

„Jesteśmy dumni mogąc gościć w Polsce muzyków z Ukrainy. Kyiv Symphony Orchestra przyjechała do Polski i będzie się u nas przygotowywała do europejskiego tournée. Niektórzy muzycy przyjechali z rodzinami, mają zapewniony pobyt w Polsce i możliwości odbywania prób. Ukraińscy artyści mają dzisiaj ważne zadanie. Muszą nieść tę smutną informację o tym, co dzieje się na Ukrainie, przekonywać europejską opinię publiczną, czy też bardziej europejskich polityków, że musimy działać kategorycznie i zdecydowanie. W obliczu zbrodni wojennych sankcje na Rosję muszą być pełne. A jednocześnie niosą optymistyczną wieść – że kultura zwycięża! Dobro zwycięża nad złem!” – mówi wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński. Prof. Gliński podkreśla, że działalność ukraińskiej orkiestry prowadzonej przez włoskiego dyrygenta to najlepszy dowód na to, jak europejska kultura potrzebuje wszystkich cegiełek, z których złożona jest europejska tożsamość.

„Podczas koncertu pod przewodnictwem Luigiego Gaggera usłyszeć będzie można zarówno dzieła Maksyma Berezowskiego, Myrosława Skoryka, jak i Borysa Latoszynskiego” – mówi Wojciech Nowak, dyrektor Filharmonii Narodowej. "Nie zabraknie też polskich akcentów: wyjątkowości temu wydarzeniu doda występ wybitnego skrzypka Janusza Wawrowskiego, który wykona utwór Henryka Wieniawskiego”.

„Odkąd zaczęliśmy rozmawiać z kolegami z Ukrainy na temat przyjazdu do Polski, wiedzieliśmy, że niezbędne będzie zapewnienie im wsparcia również psychologicznego” – powiedziała Katarzyna Meissner, dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. "Od początku tej wynaturzonej i bezwzględnej wojny oferujemy taką pomoc uchodźcom i oczywiście teraz udostępnimy ją również członkom europejskiego tournée orkiestry z Kijowa” - zaznaczyła. Kyiv Symphony Orchestra zagra w Polsce dwa koncerty: 21 kwietnia w Warszawie i 23 kwietnia w Łodzi. Ten pierwszy występ zespołu od początku wojny, poprzedzały trwające kilkanaście dni próby w Sali Koncertowej przy ulicy Jasnej oraz w siedzibie Polskiego Radia.

Pobyt muzyków w Polsce organizowany jest przez Filharmonię Narodową oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, a finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Koncert transmitowany

Bilety na koncerty można kupić w kasach i na stronach Filharmonii Narodowej oraz Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina. Koncert z Filharmonii Narodowej będzie transmitowany przez Program Drugi Polskiego Radia.

Kyiv Symphony Orchestra to ukraiński państwowy zespół z 40-letnią historią, który obecnie przechodzi rewolucyjną odnowę. Ze spotkania orkiestry z włoskim dyrygentem Luigim Gaggerem narodziło się rzadkie połączenie ukraińskiej zmysłowej muzykalności i zachodniego analitycznego podejścia do tekstu. Niezwykłe dla kijowskich orkiestr zaproszenie obcokrajowca na stanowisko głównego dyrygenta wynikało z ambitnego pragnienia muzyków do tworzenia interpretacji, które są jednocześnie świeże, świadome historycznie i wzruszające. Orkiestra szczególnie dba o zachowanie i promocję ukraińskich skarbów muzycznych.

Kyiv Symphony Orchestra stale występuje w najważniejsze święta narodowe. W czerwcu 2021 roku na placu przed Radą Najwyższą Ukrainy zagrała koncert poświęcony 25. rocznicy uchwalenia Konstytucji Ukrainy. W sierpniu 2021 roku na największym stadionie w kraju, Stadionie Olimpijskim, orkiestra wykonała z kolei program poświęcony 30. rocznicy odzyskania przez Ukrainę niepodległości.

Kolejnym obszarem pracy orkiestry są projekty dla dzieci i młodzieży, w tym wydarzenia interaktywne, otwarte próby generalne oraz zaangażowanie uczniów w grę w orkiestrze.

Wszystkie te elementy sprawiają, że Kyiv Symphony Orchestra jest jedną z najbardziej znanych instytucji artystycznych na Ukrainie.

Luigi Gaggero prowadzi Kyiv Symphony Orchestra jako główny dyrygent od 2018 roku. Czując głęboką potrzebę stałego dialogu między muzyką klasyczną, współczesną i dawną prowadzi również Ukho Ensemble, specjalizujący się w muzyce współczesnej, oraz barokowy zespół wokalny La Dolce Maniera. Opierając się na pełnym empatii spotkaniu wykonawcy, kompozytora i publiczności tworzy poruszające i barwne interpretacje.

Ze swoim zespołem Ukho Ensemble dyrygował ostatnio trzema wyprzedanymi produkcjami operowymi w Ukraińskiej Operze Narodowej i nagrał cieszące się uznaniem monograficzne albumy poświęcone Gervasoniemu (Winter&Winter), Hosokawie i Andreyevowi (Kairos) oraz Solbiatiemu (EMA Vinci Records). Pod jego przewodnictwem Kyiv Symphony Orchestra stała się jednym z najbardziej szanowanych zespołów muzycznych na Ukrainie.

W 2022 roku Kyiv Symphony Orchestra jako pierwsza orkiestra z Europy Wschodniej rozpocznie współpracę z prestiżową międzynarodową agencją KD Schmid.

Koncert Kyiv Symphony Orchestra 21 kwietnia 2022 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie objął patronatem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.