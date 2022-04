Zapowiedź wizualnej części „EYEYE” została opublikowana w zeszłym miesiącu. Dzisiaj, wraz z oficjalną premierą „HIGHWAY TO YOUR HEART", widzowie mogą zobaczyć w całości jeden z sześćdziesięciosekundowych klipów.

Wyreżyserowany przez Theo Lindquista i nakręcony na 16-milimetrowym filmie przez operatora Edu Grau, wizualny komponent „HIGHWAY TO YOUR HEART” jest dostępny do obejrzenia na wszystkich platformach, w tym na Instagramie, TikTok i YouTube. Jednominutowa pętla jest tylko fragmentem większej historii, która będzie się powoli odsłaniać w miarę zbliżania się premiery albumu.