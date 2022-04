Uwielbiam zabawę formą. Takie jest właśnie „Nie mów” zarówno w warstwie muzycznej, jak i wizualnej. Do współpracy przy tym utworze – za namową mojego chłopaka – zaprosiłam producenta Mikołaja Dobbera oraz tekściarza Marcina Januszkiewicza, którzy zaproponowali mi nawiązanie do retro dźwięków lat 90-tych i 2000-tych. To vibe, który kocham od dzieciństwa, dlatego uznałam, że ta piosenka musi być singlem.

Łącząc moją fascynację kinem i muzyką, klipy traktuję jako swoiste filmy krótkometrażowe, które zapraszają widza do wykreowanego, nieistniejącego świata. Tym razem proponuję Wam gangsterską nowelę z ikoniczną obsadą.