– Patrząc z perspektywy mojego prawie 60-letniego życia żyjemy chyba w najgorszych czasach, ale to w podobny sposób odczuwa chyba każdy, bo najpierw zaraza, teraz wojna, jak w najgorszych przepowiedniach. Ale trzeba żyć. Życie zawsze ucieka szparami przed śmiercią. W takiej sytuacji najlepiej pójść w pracę lub sport. Zebrałem stary skład T.Love i nagraliśmy płytę na naszą czterdziestkę. Ta płyta jest pocztówką z ostatnich dwóch lat, czyli 2020-21. Świat jest gnijący od dawna, a teraz może jeszcze bardziej gnije. Nie mamy na to wpływu, żyjemy tutaj i teraz w 2022 roku. Staram się jako człowiek żyjący w tej współczesności opisać to swoim językiem tak jak potrafię, ale nie chcę ludzi ciągnąć w dół i dołować. Ludzie mają dość, to co możemy dać to pigułę energii – mówi Muniek Staszczyk, lider zespołu T.Love.

Reklama

PODCASTY DGPtalk - POSŁUCHAJCIE!

Podcasty "DGPtalk: Po stronie kultury" znajdziecie także w serwisach: Spotify, iTunes Podcast oraz Google Podcast i aplikacjach: Lecton oraz Squid. Zapraszamy do subskrybowania!