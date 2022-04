„Wiem, że w pełni zaufałam sobie i swojemu głosowi.” – mówi wokalistka. „Nocne zmory” wreszcie ujrzały światło dzienne

Reklama

„Dziś idę po swojemu z uśmiechem i własną energią - przez pandemie i trudny dla nas wszystkich czas. Dla radości, szczęścia swojego i wszystkich wspierających mnie osób. Wierze, że jest ten właściwy moment.”

Luna to jedna z najbardziej charakterystycznych, konsekwentnych i wyróżniających się świadomą wizją siebie artystek młodej polskiej sceny. Zarówno pod względem muzycznym, artystycznym i wizerunkowym. Zauważona już przy pierwszym singlu przez Spotify była pierwszą polską ambasadorką akcji Spotify Equal, której wizerunek był prezentowany na Times Square. Występowała na Opolskiej scenie alternatywnej. Nominowana do Odkryć Roku w plebiscycie Bestsellery Empiku 2021 za EP „Caught in the night”. Wyróżniona także przez magazyn ELLE jako jedyna muzyczna gwiazda występowała podczas tegorocznej gali ELLE Style Awards. Teraz wydaje swój debiutancki autorski album po polsku – „Nocne zmory” właśnie trafiły do sklepów i wszystkich serwisów muzycznych.