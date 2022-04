Utworem roku został "I ciebie też, bardzo", powstały w ramach Męskiego Grania 2021 - Fryderykami uhonorowani zostali jego wykonawcy: Dawid Podsiadło (nieobecny na gali), Vito Bambino i Daria Zawiałow.

Artyści roku

Wokalistka odebrała także statuetkę dla artystki roku, a także w kategorii kompozytor/kompozytorka/team kompozytorski roku (wraz z Michałem Kushem).

Za artystę roku uznany został Ralph Kamiński, który Fryderyka odebrał także w kategorii album roku - piosenka poetycka i literacka za album "Kora".

Dwie nagrody Akademia Fonograficzna przyznała zespołowi Fisz Emade Tworzywo: w kategorii album roku - alternatywa (za "Ballady i Protesty") oraz w kategorii zespół/projekt artystyczny roku. Ponadto w kategorii autor/autorka/team autorski roku Fryderyka przyznano Bartkowi "Fiszowi" Waglewskiemu.

Fryderyka za album roku w kategorii pop otrzymała Sanah za album "Irenka". Pozostałymi albumami roku zostały: w kategorii rock/metal - "Szaroróżowe" zespołu Muchy, w kategorii hip hop - "Młody Matczak" Maty, w kategorii indie pop "Ciche dni" Kaśki Sochackiej. Artystka otrzymała także statuetkę za fonograficzny debiut roku.

Jazz i blues

Jazzowym albumem roku został "En attendant" Marcina Wasilewskiego i jego trio. Kompozytor został także uznany za jazzowego artystę roku. Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku - jazz otrzymał Daniel Nosewicz.

Raper Miuosh i zespół Śląsk zostali uhonorowani statuetką za "Pieśni współczesne" - akademia uznała krążek za album roku w kategorii muzyka korzeni/blues. Albumem roku w kategorii elektronika został natomiast "4get" zespołu Rysy.

Złote Fryderyki

Wręczono także Złote Fryderyki, przyznane Henrykowi Miśkiewiczowi i zespołowi Republika, a także Jackowi "Budyniowi" Szymkiewiczowi. Tę ostatnią nagrodę odebrała żona i dzieci zmarłego 12 kwietnia br. artysty.

Nagrodę specjalną ZAIKS-u otrzymał natomiast raper Sokół.

Nagrodę za teledysk roku otrzymali Monika Brodka i Przemek Dzienis za "Game Change", a Fryderyka w kategorii producent/producentka/team producencki roku przyznano ex aequo Hani Rani i Jakubowi Galińskiemu.

Geneza Fryderyków

Fryderyki przyznawane są od 1994 roku w ponad 30 kategoriach muzyki rozrywkowej, jazzowej i poważnej. Autorką wręczanej od 1998 roku statuetki jest Dorota Dziekiewicz-Pilich.

Laureatów nagród wskazuje co roku Akademia Fonograficzna – powołane przez Związek Producentów Audio Video jury, w skład którego wchodzi ponad 1,7 tys. artystów, twórców, producentów, dziennikarzy i reprezentantów branży fonograficznej. Nominowani do Fryderyków wyłaniani są w drodze tajnego głosowania wszystkich członków Akademii podzielonej na trzy sekcje: muzyki rozrywkowej, poważnej i jazzowej. Członkowie Akademii mogą należeć wyłącznie do jednej sekcji i tylko w jej obrębie mają prawo głosu. Dzięki temu każdy ma szansę wypowiedzieć się w tej dziedzinie muzyki, która jest mu najbliższa.

Zwycięzcy są wybierani w drugiej turze tajnego głosowania. Członkowie Akademii wskazują wówczas jedną pozycję w danej kategorii. W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez dwie lub więcej nominowanych pozycji odpowiedniemu zwiększeniu ulegnie liczba zwycięzców.

Laureaci Złotych Fryderyków wybierani są zawsze jednogłośnie przez członków Rad Akademii poszczególnych sekcji.