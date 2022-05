Materiał powstał w trakcie pandemii i wielu godzin spędzonych na autorefleksji. „How To Let Go” to majstersztyk popowej alchemii. Łącząc niepodrabialny wokal Sigrid z chwytliwymi popowymi hookami i przepuszczając przez soczewkę żywych instrumentów oraz eksperymentalnej produkcji, otrzymujemy wypełnionego hitami następcę „Sucker Punch” z 2019 roku. Drugi album powstał z myślą o miejscu, w którym Sigird czuje się najlepiej: scenie koncertowej.

Przez ostatnie pięć lat byliśmy świadkami, jak gwiazda alternatywnego popu zbierała kolejne wyróżnienia i nagrody, koncertowała po całym świecie i sprzedała ponad 100 tysięcy egzemplarzy debiutanckiego albumu. Na każdym etapie swojej kariery pozostawała wierna norweskim korzeniom.

Opisane jako „doskonały sloundtrack na lato” (Who What Wear) „How To Let Go” zawiera naładowany disco „Mirror”, taneczne „Burning Bridges”, mocne „It Gets Dark” oraz zaskakujący duet z wokalistą Bring Me The Horizon, „Bad Life”. Najnowszym singlem promującym wydawnictwo jest „A Driver Saved My Night”, epicki synth-popowy utwór zainspirowany aktami uprzejmości ze strony obcych ludzi i o tym momencie, kiedy jedyne, czego potrzebujesz, to taksówka, która zabierze cię do domu. – Nigdy nie jesteś samotny, kiedy słuchasz muzyki – przyznaje Sigrid.