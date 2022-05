Dziś drugi półfinał konkursu Eurowizji. We Włoszech to święto. Kraj postanowił wykorzystać konkurs piosenki do tego, by pokazać wszystko, co ma najlepsze: modę, zabytki, turystykę. Zainteresowanie jest ogromne, co sprawił zarówno szał na piosenki ubiegłorocznego zwycięzcy, zespołu Maneskin, jak i sprytne podbijanie tematu Eurowizji w mediach społecznościowych.

Można śmiało powiedzieć, że Włochy żyją Eurowizją, a Eurowizja żyje Włochami. To zaś sprawia, że najpopularniejszy konkurs piosenki na świecie staje się jeszcze bardziej popularny.

Dziś drugi półfinał, który da nam odpowiedź, czy bukmacherzy i fachowcy mają rację i Krystian Ochman będzie miał pewny awans do sobotniego finału. Z 18 uczestników taką przepustkę uzyska aż dziesiątka. Przekonamy się koło 21:00 - wtedy rozpoczyna się transmisja telewizyjna. Dla tych, którzy nie chcą konkursu oglądać w TVP dobra wiadomość: konkurs jest transmitowany na żywo przez oficjalny kanał Eurowizji na YouTube.

Kolejność startów:

Finlandia: The Rasmus – „Jezebel”

Izrael: Michael Ben David – „I.M”

Serbia: Konstrakta – „In corpore sano”

Azerbejdżan: Nadir Rustamli – „Fade to Black”

Gruzja: Circus Mircus – „Lock Me In”

Malta: Emma Muscat – „I Am What I Am”

San Marino: Achille Lauro – „Stripper”

Australia: Sheldon Riley – „Not The Same”

Cypr: Andromache – „Ela”

Irlandia: Brooke – „That’s Rich”

Macedonia Północna: Andrea – „Circles”

Estonia: Stefan – „Hope”

Rumunia: WRS – „Llamame”

Polska: Krystian Ochman – „River”

Czarnogóra: Vladana – „Breathe”

Belgia: Jeremie Makiese – „Miss You”

Szwecja: Cornelia Jakobs – „Hold Me Closer”

Czechy: We Are Domi – „Lights Off”