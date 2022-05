Autorami utworu „I Ain’t Worried” są Ryan Tedder, Brent Kutzle, Tyler Spry, John Eriksson, Peter Moren i Bjorn Yttling. Piosence towarzyszy klip, który wyreżyserował Isaac Rentz. W teledysku wykorzystano fragmenty nadchodzącego filmu.

Soundtrack „Music From The Motion Picture Top Gun: Maverick” poza „I Ain’t Worried” OneRepublic, zawierać będzie także „Hold My Hand” Lady Gagi, „Great Balls of Fire (Live)” Milesa Tellera czy klasyk „Danger Zone” Kenny’ego Logginsa. Tego samego dnia co ścieżka muzyczna, czyli 27 maja, premiery doczeka się obraz „Top Gun: Maverick”.