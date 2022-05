Sex Pistols wkroczyli na brytyjską scenę niczym tajfun, zapoczątkowując to, co później stało się znane jako punk. Wydawnictwo „Sex Pistols: The Original Recordings” jest już dostępne w sprzedaży.

Reklama

W 1977 roku nagrali jeden doskonały, 40-minutowy album „Never Mind The Bollocks”, którego każdy element, muzyczny czy graficzny, wpłynął na świat, w którym dzisiaj żyjemy.

Płyta jest często wymieniana jako jeden z najbardziej wpływowych albumów wszech czasów, a muzycy od Joy Division / New Order po Kurta Cobaina, Noela Gallaghera, Green Day i YUNGBLUD, podają ją jako kluczową inspirację. I nie chodzi tylko o muzykę. Punk inspirował także świat mody, sztuki czy designu.

Kolekcja zawiera kluczowe single „Anarchy In The UK”, „God Save The Queen”, „Pretty Vacant” i „Holidays In The Sun”, najważniejsze utwory z „Never Mind The Bollocks”, oraz covery z soundtracku „The Great Rock & Roll Swindle” i najistotniejsze single ze stron B.