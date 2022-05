TOD swe stawiali pierwsze muzyczne kroki jako płomienni ikonoklaści - pod koniec lat 90. ich manifestami artystycznymi były katartyczne występy na żywo, często wieńczone demolką sprzętu. Kiedy zaś poddali swój żywioł większej kontroli a muzykę warsztatowej polerce, stworzyli jeden z najbardziej epickich albumów alternatywnego rocka z początku XXI wieku.

Wydany w 2002 roku, debiutancki album „Source Tags & Codes” po raz pierwszy ukazał, skrywane z coraz większym trudem, zamiłowanie do rozbudowanych form i intrygujących dźwięków w duchu Pink Floyd czy Yes; znalazło ono w pełni odbicie w kolejnych albumach, przede wszystkim „Worlds Apart” z 2005 roku i wydanym cztery lata później „The Century of Self”. Zespół pozostał wierny swojemu równie żarliwemu co i filozoficznemu podejściu do muzyki - kolejne dziesięciolecie w karierze zespołu zaowocowało takimi triumfalnymi powrotami jak płyty „Tao of the Dead” z 2011 roku czy wydana dwa lata temu „X: The Godless Void and Other Stories”, którą Trail of Dead świętowali 25-lecie działalności. Na 15 lipca tego roku zapowiedziano premierę najnowszego dzieła grupy, zatytułowanego “XI: Bleed Here Now”. Album, oprócz wersji stereo, został zmiksowany również w Dolby Atmos i klasycznej, staromodnej kwadrofonii. Chyba ciężko o większy hołd dla prog-rockowych idoli!

Materiał z najnowszej, jedenastej płyty niepokornych rockersów będziemy mogli usłyszeć na żywo 11 października 2022 roku w warszawskich Hybrydach. Bilety na koncert w cenie 69 złotych dostępne od 1 czerwca na fource.pl