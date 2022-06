- Tutto Bene ma hip hopowy beat i pętlę rytmiczną. Kiedy Janek Benedek pokazał mi szkic piosenki, pomyślałem, że powinniśmy tu zaprosić rapera. Zadzwoniłem do Sokola, bo się znamy 10 lat i bardzo lubimy i szanujemy. Wojtek napisał świetny tekst do swojej części i wyszło zajebiście. To jeden z moich ulubionych numerów z „Hau! Hau!”. - Muniek

Zespół T.Love po 6 latach zawieszenia reaktywował się w historycznym składzie: Muniek Staszczyk (wokale, teksty), Janek Benedek (gitary, kompozycje, produkcja muzyczna), Jacek Perkowski (gitary), Paweł Nazimek (bas) i Sidney Polak (perkusja).