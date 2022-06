Rok po wydaniu świetnie przyjętego albumu "Nowhere Generation", Rise Against prezentuje EP-kę-niespodziankę zatytułowaną "Nowhere Generation II". Na wydawnictwo trafiło pięć utworów, które powstały w trakcie sesji nagraniowych do płyty. Produkcją zajął się Bill Stevenson (The Descendents, Black Flag).

Wydawnictwo promuje singiel „Last Man Standing". Do utworu powstał klip w reżyserii Ryana Valdeza. Jak wyjaśnia twórca: – To był nasz sposób na wyrażenie frustracji współczesnym światem, ze wskazaniem na wykorzystywanie innych, alienowanie pewnych grup społecznych i nierówności. Jak widać w teledysku, jesteśmy karmieni tym wyścigiem, by przetrwać, tylko po to, by podcięto nam skrzydła, bez względu na nasze sukcesy czy starania. Zupełnie jakby gra była ustawiona, jakbyśmy byli z góry skazani na porażkę. Reklama Rise Against są obecnie w trakcie trasy koncertowej po Europie, w ramach której odwiedzą Polskę – koncert już w najbliższą środę na letniej scenie w klubie Progresja.