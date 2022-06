WERSJA WIDEO:

Reklama

WERSJA AUDIO:

Co łączy Julię Kamińską i Skubasa

Reklama

– Seria niewyjaśnionych przypadków. Czasami tak jest, że ludzie, którzy się rozumieją artystycznie, kiedy spotkają się przy okazji nawet niekoniecznie wspólnych przedsięwzięć, znajdują wspólny język i mogą coś razem wspólnie stworzyć – mówi Julia Kamińska.

– Jeżeli chodzi o tworzenie muzyki jestem bardziej płodny, niż jeżeli chodzi o pisarstwo. Zgłosiłem się do Piotra Jaska, który jest wybitnym pisarzem. W moim odczuciu nie tylko scenarzystą, ale jest także nietuzinkowym poetą, który pisał teksty dla Ryszarda Riedla. Spróbowaliśmy swoich sił na tym polu, utwór nie wszedł na moją płytę, ale stwierdziliśmy, że jest zbyt wartościowy żeby go tak ominąć i ta nasza współpraca z Julią jest trochę nieładnie mówiąc z odzysku. Nie była to pierwsza myśl „chcę zrobić z nią numer” i piszę piosenkę od zera – dodaje Skubas.

PODCASTY DGPtalk - POSŁUCHAJCIE!

Podcasty "DGPtalk: Po stronie kultury" znajdziecie także w serwisach: Spotify, iTunes Podcast oraz Google Podcast i aplikacjach: Lecton oraz Squid. Zapraszamy do subskrybowania!

Julia Kamińska – aktorka, scenarzystka, piosenkarka i germanistka.

Radosław Skubaja (Skubas) – piosenkarz, gitarzysta, kompozytor, wykonawca muzyki alternatywnej.