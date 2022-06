Producentami wykonawczymi albumu są Drake, Noah „40” Shebib, manager Drake’a Oliver El-Khatib, Noel Cadastre oraz Black Coffee. Jedynym featuringiem jest utwór „Jimy Cooks” z 21 Savage.

Na „Honestly, Nevermind” trafiły produkcje Black Coffe, Gordo, Alexa Lustiga (który gra też na klawiszach w „Calling My Name) oraz Beau Nox (gitara w „Overdrive” i wokal w „Down Hill”). Pochodzący z Demokratycznej Republiki Konga Mukengerwa „Tresor” Riziki pojawia się jako gościnny wokalista w „Currents”, „Down Hill” oraz „Tie That Binds”. Inżynierami albumu są Shebib, Luca Pertolesi oraz Noel Cadastre.