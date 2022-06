Płyta „𝐁.𝐋.𝐔𝐄𝐒” Mai Kleszcz to niezwykły, rocznicowy album wypełniony w całości tekstami Bogdana Loebla. Artysta w 2022 roku obchodzi 90–lecie swoich urodzin. Na płycie usłyszymy nowe interpretacje kultowych już utworów skomponowanych przez Tadeusza Nalepę (m.in.. „Kiedy byłem małym chłopcem”, „Rzeka dzieciństwa”, „Modlitwa"), a także nowe aranżacje piosenek napisanych specjalnie dla wokalistki, do których muzykę stworzył Wojciech Krzak. Muzycznie pełno tu tego do czego Maja przyzwyczaja od lat. Wysmakowanych wokalnych odniesień do starego bluesa, jazzu i szacunku dla tego, co najlepsze w stylu retro. 100-letnia gitara akustyczna, kontrabas, saksofon i perkusja trącana miotełkami by dopełnić brzmienia vintage...

Premiera koncertowa materiału nagranego na płycie "B.L.UES" miała miejsce podczas 42. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Koncertowi towarzyszyły animacje Mariusza Wilczyńskiego, którego charakterystyczna kreska zdobi okładkę płyty.

Tracklista płyty:



1. RZEKA DZIECIŃSTWA.

2. WILCZE KŁY.

3. KIEDY BYŁEM MAŁYM CHŁOPCEM.

4. NOCĄ JESTEŚMY GŁODNI.

5. SNY KOLOROWE.

6. NASZA MIŁOŚĆ MA SKRZYDŁA.

7. ANNO.

8. ZANIM WSTANIE MIASTO.

9. ONI ZARAZ PRZYJDĄ TU.

10. MOCNO TRZYMAJ MNIE.

11. LIŚCIE ZABRAŁ WIATR.

12. ZABRAKŁO ŁEZ.

13. MODLITWA.