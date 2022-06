"'Buddy's Rendezvous' to świat sam w sobie. To miejsce poza czasem. Moim marzeniem było, aby teledysk poddał się sile piosenki". Bezimienny mężczyzna (w tej roli Craig Stark), świeżo po wyjściu z więzienia, który nie ma szczęścia, przemierza połamany krajobraz Los Angeles, aby spotkać się z córką (w tej roli Arrow DeWilde). Przez cały czas dręczą go wspomnienia z bardziej niewinnych czasów. Pomimo wahań, córka i jej chłopak (w tej roli Gilbert Trejo) zgadzają się na spotkanie z ojcem. Choć teledysk i piosenkę można uznać za list miłosny do Los Angeles, ich tematyka jest uniwersalna. Rozczarowania, żal, przebaczenie, czułość, wytrwałość i miłość. Niesamowite kreacje Arrowa, Craiga, Gilberta i Davida Haleya sprawiają, że ta wizja staje się rzeczywistością. Zdjęcia Jamesa Walla wykonane na taśmie 16 mm oddają klimat Los Angeles, łącząc przeszłość z teraźniejszością. Ten teledysk nie powstałby bez pomocy producentki Brii Little oraz dyrektora kreatywnego i montażysty Jonathana Kinga” - tak o teledysku Emma mówi o teledysku.

W zeszłym tygodniu ukazał się również przepiękny cover utworu "Buddy's Rendezvous" Lany Del Rey, dostępny już na wszystkich platformach streamingowych. Jej interpretacja tej piosenki była wcześniej dostępna tylko w formie 7-calowego singla dołączonego do limitowanego zestawu „Chloë and The Next 20th Century”.