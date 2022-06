Calum Scott debiutował „Only Human” w 2018, które trafiło na szczyt Apple Music Album Chart w ponad 20 krajach. Na „Bridges” artysta nawiązał współpracę z czołowymi producentami, w tym ośmiokrotnie nagrodzonym Grammy Gregiem Kurstinem (Paul McCartney, Elton John, Adele). Calum Scott postanowił także wkroczyć na zupełnie nowe i odważne artystyczne ścieżki.

– Koncertowanie na całym świecie i doświadczanie, jak ludzie reagują na moją muzykę, uświadomiły mi, jak ważne jest, by pisać bardzo szczere piosenki. Nauczyłem się, że mogę opisywać bolesne doświadczenia z własnego życia, by stworzyć coś pięknego, co pomoże innym ludziom przeprocesować ich uczucia, zmobilizuje do działania, sprawi, że staną się bardziej empatyczni albo po prostu będą mogli na chwilę uciec od całego zgiełku. Mój nowy album to okazja do podzielenia się przemyśleniami, którymi nie dzieliłem się jeszcze z nikim wcześniej. To dość duży krok dla mnie, więc czasami czułem przerażenie, ale zawsze górowała nadzieja, że moje odsłonięcie się doda nadziei lub inspiracji każdemu, kto tego potrzebuje – mówi Calum Scott.