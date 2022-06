Przepiękny utwór „Dwa serduszka” dobrze znany z filmu “Zimna Wojna”, to mariaż niezwykłego świata fortepianu, kwartetu smyczkowego i wysublimowanej elektroniki. Jest on nagrany w technologii Dolby Atmos, dzięki której utwór i cała planowana płyta nabierają niesamowitej przestrzeni 3D. Jest to jest zupełnie nowe doświadczenie muzyczne.

Charakter singla dopełnia nastrojowy, czarno – biały klip nagrany w pałacowych przestrzeniach.

Jak mówi Halina Mlynkova:

„Która to już droga w moim życiu... Tym razem zabieram Was do świata wyjątkowych polskich utworów, które "gdzieś już kiedyś słyszeliście". Tak naprawdę to pełne emocji, ludzkich losów i miłości historie zawarte w tekstach. Trochę, jak historia mojego życia, z której wyszedłby niezły film...i to właśnie film jest wspólnym mianownikiem tych opowieści. Moja muzyka ma wiele twarzy. Mam nadzieję, że i to oblicze przemówi do Waszych serc i spotkamy się na zaplanowanej przez nas wyjątkowej trasie koncertowej”

Singiel „Dwa serduszka” zapowiada piąty solowy album artystki, który ukaże się jesienią tego roku.