25.06.2022 – Warszawa, Letnia Scena Progresji

Reklama

Nagrodzony statuetką brytyjskiego przemysłu muzycznego Brit i laureat Ivor Novello (nagrody przyznawanej tekściarzom i kompozytorom w Londynie przez Brytyjską Akademię Kompozytorów i Tekstopisarzy), autor tekstów, a także sprzedający się w platynowych nakładach i zdobywający szczyty list przebojów Tom Odell jest właśnie w Europie w ramach trasy koncertowej. Prócz Wielkiej Brytanii, Irlandii i Ameryki Północnej, Odell zagra w tym roku ponad 50 koncertów na całym świecie.

Trasa jest rezultatem nagrania albumu "monsters".

Odell pracuje jako muzyk od 21. roku życia, kiedy to samodzielnie napisany debiutancki album "Long Way Down" zapewnił mu pierwsze miejsce na liście sprzedaży w Wielkiej Brytanii. Płyta przyniosła również wielki przebój "Another Love" oraz nagrodę Brit.

Tom stopniowo, ale bardzo skutecznie zaczął przelewać swoje doświadczenia w nowy album. Zdał sobie sprawę, że szersze horyzonty w warstwie tekstowej wymagają dopracowania również warstwy tekstowej. Wraz z songwriterką Laurie Blundell oraz producentem Milesem Jamesem, podążył w stronę bardziej elektronicznego, “sypialnianego” popu, który w ostatnich latach stał się obsesją Toma. Nowa miłość do elektronicznego popu zbiegła się z nadejściem pandemii i koniecznością nagrania utworów za pomocą instrumentów, które w danym momencie były dostępne, jak syntezator Mooga. W tych trudnych czasach nowa muzyka artysty stała się pięknym początkiem drugiego rozdziału muzycznej podróży Odella.