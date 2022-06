Tego samego dnia ukaże się również muzyka, a na płycie usłyszymy takich artystów jak St. Vincent, Thundercat, Phoebe Birdgers, H.E.R., Bleachers, Caroline Polachek, Brockhampton czy Weyes Blood.

Reklama

Akcja filmu „Minionki: Wejście Gru” (tytuł oryginalny: „Minions: The Rise of Gru”) rozgrywa się w latach 70., stąd na soundtrack trafiło mnóstwo hitów z epoki. St. Vincent przygotowała własną interpretację „Funkytown” z repertuaru Lipps Inc, H.E.R. scoverowała „Dance to the Music” Sly and The Family Stone, Bleachers nagrali „Instant Karma!” Johna Lennona, a Phoebe Bridgers – „Goodbye To Love” The Carpenters. Nie mogło zabraknąć utworu w wykonaniu tytułowych Minionków – kultowi bohaterowie zmierzyli się z klasycznym utworem „Cecilia” Simon & Garfunkel.

Producentem wykonawczym całej ścieżki dźwiękowej jest Jack Antonoff, jeden z najbardziej rozchwytywanych producentów muzycznych, który ma na koncie współpracę m.in. z Dianą Ross, Taylor Swift, Lorde, St. Vincent, Laną Del Rey, Florence + the Machine i Kevinem Abstractem. Antonoff jest liderem zespołu Bleachers i ma na koncie sześć nagród Grammy, w tym w prestiżowej kategorii Producent roku.