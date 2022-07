Amerykański zespół wspierał Ukrainę, występując na koncercie Save Ukraine. Podczas tegorocznej europejskiej trasy wokalista grupy, Dan Reynolds, rzadko był widziany bez ukraińskiej flagi – wielokrotnie dedykował Ukrainie piosenki.

Dan Reynolds powiedział podczas internetowej konferencji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim: – Kochamy ukraiński naród i chcemy pomóc w każdy możliwy sposób. Tego rodzaju niesprawiedliwości można pokonać tylko wtedy, gdy ludzie z całego świata się zjednoczą. Wspieramy pięknych obywateli Ukrainy i ich odważnego przywódcę prezydenta Zełenskiego. Będziemy współpracować z UNITED24 i lokalnymi przywódcami, aby znajdować kolejne sposoby na podnoszenie świadomości i zbierać fundusze aż do zakończenia tej niesprawiedliwej wojny. Z niecierpliwością czekamy na dzień, w którym będziemy mogli ponownie zagrać w Kijowie i świętować wolność, życie i muzykę z prężnym i silnym narodem Ukrainy.

– W 2018 roku po raz pierwszy odwiedziliście nasz kraj. W 2022 nadal robicie wszystko, aby głos Ukrainy był słyszany na całym świecie. Dziękujemy wam za to – wyraził swoje uznanie prezydent Zełenski.

Pierwszym projektem, który zespół będzie wspierał w ramach współpracy, jest zbiórka pieniędzy na ambulanse, zainicjowana przez pierwszą damę Ukrainy Ołenę Zełeńską. Pojazdy są wyposażone we wszystko, co jest potrzebne do transportu ciężko rannych: butle z tlenem, kardiomonitory, defibrylatory, elektrokardiografy i urządzenia ALV. Przybliżony koszt jednej karetki typu C to 100 tysięcy euro.