Ostatni album legendarnego składu 'trzech amigos', do którego należeli: Lemmy, Fast Eddie Clark i Phil ‘Philthy Animal’ Taylor. 'Iron Fist' był najbardziej niedocenionym albumem Motörhead

Przez wielu uznany za 'niewystarczająco' szybki, brudny i mocny, w rzeczywistości był po prostu ofiarą szaleńczego tempa kariery Motörhead, która wkroczyła w swoją szczytową fazę z taką prędkością że stała się lotem kamikaze dla zespołu. Wielkich poprzedników, czyli kamienia milowego w historii rocka 'Ace of Spades' oraz numeru jeden sprzedaży 'No Sleep 'Till Hammersmith' przeskoczyć się nie dało. Ale można było nagrać świetny album. I to zrobił Lemmy i jego gang, wydając w 1982 roku 'Iron Fist'.

W 40. rocznicę jego wydania BMG wznawia 'Iron Fist', żeby przywrócić mu należne miejsce w panteonie najlepszych albumów Motörhead. Album wydany zostanie w wersji deluxe - 3 winylowe wydanie zawierać będzie:

zremasterowany album,

niepublikowane nagrania demo i wersje alternatywne,

pełny, nigdy niepublikowany koncert 'Live at Glasgow Apollo' z 1982 r.,

książeczka okładkowa w twardej oprawie.

Dostępne będą także wersje: 2CD i dwu kolorowy, niebiesko-czarny, rozstrzelony winyl.