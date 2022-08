„Surrender” przypomina, że ​​uznana producentka, autorka tekstów i performerka bada najbardziej złożone emocje z niepowtarzalną wrażliwością.

Na początku tego tygodnia Rogers wróciła do „The Tonight Show” i wykonała swój nowy singiel „Want Want”. Zarówno utwór, jak i nowy album zdobył liczne pochwały, w tym od „The New York Times”, „V Magazine”, „Rolling Stone” i „Consequence”. „SPIN” oświadczył: „To żywy i prowokacyjny album studyjny: Rogers udowadnia, że jest pasjonatką”. Artystka nagrała oficjalny teledysk do „Want Want” w nowojorskim barze karaoke z reżyserem Warrenem Fu.

Pierwszy singiel z albumu „That’s Where I Am” znalazł się na letniej playliście byłego prezydenta Baracka Obamy oraz listach najlepszych do tej pory piosenek tego roku. W teledysku gościnnie wystąpili David Byrne, Quil Lemons i Hamilton Leithauser. Artystka wyreżyserowała także teledysk do „Horses” razem z Michaelem Scanlonem.