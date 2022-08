AJR uzupełniają się na scenie i poza nią. Nowojorskie trio braci Met – Adam (wokal/bas), Jack (wokal/gitara) i Ryan (gitara/fortepian/wokal) – wygenerowało miliardy streamów potrójnymi platynowymi hitami „Bang!” i „Weak”, podwójnie platynowym „Burn The House Down” i platynowymi „100 Bad Days”, „Sober Up” i „I’m Ready”.

Wyzywająco chwytliwy nowy singiel „I Won’t” pokazuje środkowy palec konformizmowi oraz pustym oczekiwaniom społeczeństwa z obsesją na punkcie mediów społecznościowych.

– Staraliśmy się dokładnie określić, co myślimy o dzisiejszym świecie – opowiada Ryan. –Mieliśmy dość władzy, więc napisaliśmy własną wersję punkowej piosenki „F-you”. Znaleźliśmy ciekawy sposób na oprawienie jej. Jesteś na imprezie, a DJ mówi ci, jak żyć, ale masz już dość. W naszym klimacie politycznym i krajobrazie mediów społecznościowych wszystko jest marketingiem; każdy chce dopasować się do politycznego lub TikTokowego trendu. To męczy. Zatracasz się, wpasowując się w podsekcję kultury. W naszej muzyce chcemy dojść do tego, co sprawia, że ​​jesteś wyjątkowy. Przesłanie brzmi po prostu: „bądź sobą”. Wiemy jednak, że o wiele łatwiej powiedzieć niż zrobić. Chcieliśmy więc stworzyć piosenkę, która zainspiruje do tego innych, ale także i nas.