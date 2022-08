Artystka zapowiada „The Loneliest Time” jako swoje najbardziej introspektywne dzieło w dotychczasowej karierze. Carly Rae Jepsen rozwija brzmienie, które zaprezentowała między innymi na wydanej w 2015 i świetnie przyjętej przez krytykę oraz fanów płycie „E*MO*TION”. Nad nowym krążkiem Jepsen pracowała między innymi z takimi twórcami jak Tavish Crowe, Rostam Batmanglij (który wyprodukował wiodący singiel z „The Loneliest Time”, „Western Wind”), Bullion, Captain Cuts, John Hill, Kyle Shearer oraz Alex Hope.

Szansa na przedsmak nowego albumu Carly nastąpi pod koniec września, kiedy artystka rozpocznie trasę koncertową po USA. The So Nice Tour obejmie 23 daty, w tym w słynnych miejscówkach jak Radio City Music Hall w Nowym Jorku czy The Greek Theatre w Los Angeles. Każdy dolar ze sprzedanego biletu zasili konto The Ally Coalition, organizacji wspierającej bezdomną oraz potrzebującą młodzież LGBTQ.