„I Ain’t Worried” wciąż wspina się po amerykańskich listach przebojów. W zeszłym tygodniu singiel wszedł do pierwszej dwudziestki zarówno w Top 40 Radio (#18), jak i Hot AC Radio (#20). Utwór zadebiutował na 30. miejscu w Adult Contemporary Radio i wspiął się na 24. miejsce na liście Billboard Hot 100. Do tej pory zdobył ponad 255 milionów odsłuchań na całym świecie i znajduje się na topowych playlistach, takich jak Today’s Top Hits w Spotify, Today’s Hits w Apple Music i All Hits w Amazon Music. Autorami „I Ain’t Worried” są Ryan Tedder, Brent Kutzle, Tyler Spry, John Eriksson, Peter Moren i Bjorn Yttling.

OneRepublic są obecnie w trasie „Never Ending Summer Tour” po Ameryce Północnej z NEEDTOBREATHE. Tuż przed rozpoczęciem trasy zespół pojawił się w programie ABC „Good Morning America” w ramach serii Summer Concert, gdzie wykonali swój najnowszy singiel.