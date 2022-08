Zwycięzcy tegorocznego konkursu Eurowizji w Turynie - ukraiński zespół Kalush Orchestra - wrócili po trzech miesiącach do Włoch i we wtorek wystąpił w mieście Monopoli w Apulii. Koncert odbył się kilka godzin po tym, gdy do tamtejszego portu wpłynął statek z transportem oleju słonecznikowego z Ukrainy.

Jeżdżąc z naszą muzyką informujemy cały świat o wojnie trwającej w naszym kraju. Będziemy to robić i nieść naszą muzykę oraz naszą kulturę - powiedział przed jedynym włoskim koncertem na obecnej trasie lider grupy Ołeh Psiuk. Zapewnił też: Czujemy bardzo silne więzy z Włochami. Reklama Zbieg okoliczności Koncert zespołu, trzy miesiące po jego trumfie na Eurowizji, zorganizowały władze Monopoli i regionu Apulia. Kalush Orchestra - zwycięzcy Eurowizji - odwiedzili punkt pomocy dla Ukrainy Zobacz również Burmistrz miasta Angelo Annese zwrócił uwagę na to, że zupełny przypadek sprawił, że grupa wystąpiła tam w dniu, gdy do miejscowego portu wpłynął pierwszy od wybuchu wojny statek z transportem oleju słonecznikowego z Ukrainy dla Włoch. Reklama To szczególny moment, w którym chcemy podkreślić bliskość naszego miasta, Apulii i Włoch z narodem ukraińskim - dodał burmistrz. Transport oleju Na pokładzie statku Mustafa Necati do Włoch przywieziono transport 6 tysięcy ton oleju słonecznikowego. Jednostka wypłynęła 7 sierpnia z portu w Czarnomorsku. Przeszła następnie kontrole w Turcji, co przewiduje porozumienie podpisane przez Ukrainę i Rosję z władzami w Ankarze i ONZ w sprawie odblokowania eksportu ukraińskiego zboża i innych produktów. To już trzeci statek, który przypłynął do Włoch na mocy tej umowy; dwoma pierwszymi przywieziono soję i kukurydzę. Z Rzymu Sylwia Wysocka Piotr Kozłowski Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję