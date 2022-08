„HOLY FVCK” to ósmy studyjny album Demi. 16-utworowy krążek jest dźwiękową podróżą zakorzenioną w rocku oraz pop-punku i ilustruje retrospektywę doświadczeń życiowych z przymrużeniem oka. Płyta zawiera wcześniej wydane utwory „Skin Of My Teeth” i „Substance” oraz gościnne występy Yungbluda, Royal & The Serpent i Dead Sary.

Demi ma na koncie liczne nagrody i wyróżnienia, w tym MTV Video Music Award, czternaście Teen Choice Awards, pięć People’s Choice Awards, nagrodę ALMA, Latin American Music Award oraz nagrodę GLAAD Vanguard za zasługi na rzecz osób LGBTQ+. Posiada także dwie nominacje do nagrody Grammy, cztery nominacje do Billboard Music Awards i trzy nominacje do BRIT Award.