Singiel pochodzi z drugiego albumu Jisoo, Jennie, Rosé i Lisy, „Born Pink”, który ukaże się 16 września i jest dostępny w przedsprzedaży. Nadchodzące wydawnictwo będzie wspierane przez światową trasę koncertową.

Aby uczcić długo oczekiwany powrót, zespół uruchomił kampanię LIGHT UP THE PINK, w ramach której w czwartek i piątek wieczorem lokalnego czasu świat zabłyśnie na różowo. Cyfrowe projekcje są wyświetlane na kultowych zabytkach, takich jak Most Brookliński, londyński Marble Arch czy Tokyo Tower. Dodatkowo Interscope Records połączyło siły z platformą LANDMRK, aby stworzyć niepowtarzalne doświadczenie mobilne. Platforma zawiera niestandardową mapę z 500 hotspotami, za pomocą których Blinks mogą odblokować ekskluzywne treści cyfrowe. Mapa obejmuje dwa miejsca w Warszawie.