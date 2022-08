"Yen" to najnowsza zapowiedź nadchodzącego, nowego albumu formacji ze stanu Iowa "The End, So Far", który ukaże się 30 września.

Reklama

"Yen" to następca głównego singla "The Dying Song (Time To Sing)", który wraz z oficjalnym klipem miał premierę w ubiegłym miesiącu. W tym przypadku reżyserią również zajął się M. Shawn "Clown" Crahan. Utwór zdobył powszechne uznanie, w tym magazynów "The Fader" czy "Rolling Stone".

Nad brzmieniem albumu "The End, So Far", który już dostępny jest w pre-orderze, czuwali muzycy Slipknot i Joe Barresi. Na wydawnictwie znalazł się opublikowany niespodziewanie singiel "The Chapeltown Rag".