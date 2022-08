Gościnnie usłyszymy basistę Jorge’a Roedera, perkusistę Dave’a Kinga oraz gitarzystę Billa Frisella. Całość promuje singiel „Auditorium”.

Będzie to jego drugi album nagrany dla Blue Note Records. Lage ze swoim triem – basistą Jorge Roederem i perkusistą Dave’em Kingiem (niedawno można było go usłyszeć na uznanym debiutanckim albumie gitarzysty Squint z 2021 roku), odkrywa nowe możliwości orkiestracji wraz z ikoną gitary Billem Frisellem. „View With A Room” będzie dostępny na płytach winylowych, CD oraz w formacie cyfrowym. Singlem promującym wydawnictwo jest „Auditorium”.